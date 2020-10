Koronanäytteitä otetaan Satakunnassa runsaasti, positiivisia vain 0,3 prosenttia

Pixabay

Satakunnassa koronatilanne on edelleen rauhallinen. Epidemia on perustasolla.

Ilmaantuvuus on kahden viikon ajalta 6,9 per satatuhatta asukasta. Se on valtakunnan toiseksi alhaisin. Esimerkiksi Pirkanmaalla ilmaantuvuus on 24,6.

“On edelleen todennäköistä, että epidemia leviää jatkossa myös Satakunnassa, jos varotoimia ei noudateta”, muistuttaa infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Näytteitä Satakunnassa otettiin viime viikolla 2 899. Positiivisten osuus oli 0,3 prosenttia.

Satasairaalaan suunnitellusti tuleville yli 15-vuotiaille potilaille ja heidän saattajilleen suositellaan ensi viikosta lähtien kasvomaskin käyttöä.