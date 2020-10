Huittisissa palkittiin Vuoden yrittäjiä peräti 250

Jokainen Huittisten Yrittäjien jäsen on Vuoden yrittäjä. Tunnustuksen saajia on 250.

Huittisten Yrittäjien mukaan jokainen yrittäjä on poikkeuksellisena vuonna joutunut kehittämään toimintaansa, etsimään uudenlaisia ratkaisuja, joustamaan ja tekemään kipeitäkin päätöksiä. Erityisen kovilla ovat olleet kivijalkakauppiaat.

Jokainen selviytynyt yritys on sankari. Toisaalta huomionarvoista on sekin, että joillekin kuluva vuosi on ollut paras koskaan.

Jäsenyritykset palkitaan kunniakirjoin. Yhdistyksen hallitus ei halunnut nostaa ketään ylitse muiden.