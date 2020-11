Satakunnassa ei koronapotilaita sairaalassa

Pixabay

Koronatilanne on Satakunnassa heikentynyt. Epidemiologisesti maakunta on edelleen perustasolla.

Tartuntojen jäljitys toimii ripeästi ja tautiketjut on katkaistu nopeasti. Kuluvalla viikolla ilmi on tullut neljätoista sairastumista. Alustavasti tartunnan lähde on selvillä kahdessa tapauksessa kolmesta.

Satakunnassa ei ole koronapotilaita sairaalahoidossa.

Maakunnan tasolla valtakunnallisesti hyvästä tilanteesta huolimatta suurimmissa kaupungeissa tartunnat ovat lisääntyneet. Alueellinen työryhmä on todennut Porin ja Rauman olevan kiihtymisvaiheessa.