Kotiseututyön korkein tunnustus Kalevi Salmelle Köyliö-Seurasta

Suomen Kotiseutuliitto

Köyliö-Seuran pitkäaikainen vaikuttaja Kalevi Salmi on saanut Kotiseututyön ansiomitalin. Kysymyksessä on Suomen Kotiseutuliiton korkein tunnustus.

Kalevi Salmi on tunnettu etenkin kotiseutujulkaisujen tekijänä. Hän on kirjoittanut artikkeleja lähes kaikkiin viiteentoista kirjaan, jotka seura on julkaissut. Tunnustuksen saaja on aktiivinen myös esimerkiksi yhdistyksen hallinnossa ja tapahtumissa.

Suomen Kotiseutuliitto on katsonut Kalevi Salmen ansiot etenkin paikallisessa kotiseutu- ja kulttuuriperintötyössä on erittäin merkittäviksi.