Kiikoisten Osuuspankin ja Länsi-Suomen Osuuspankin yhdistyminen etenee. Hallitukset ovat allekirjoittaneet asiasta suunnitelman.

Isompaan pankkiin yhdistyminen nähdään tarpeellisena Kiikoisten Osuuspankissa. Tällä haetaan pitkäaikaista ratkaisua rahoitusalan murroksen jatkuessa.

“Yhdistymissuunnitelma on nähty keskusteluissa myönteisenä asiana ja se on vahvistanut näkemystämme, että suunnitelma on kannatettava”, sanoo Kiikoisten Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Arto Mäkelä.

Asiakkaiden ei tarvitse yhdistymisen vuoksi tehdä mitään. Esimerkiksi tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyvät ennallaan.

Esitys yhdistymisestä on päätettävänä Kiikoisten Osuuspankin osuuskunnan kokouksessa ja Länsi-Suomen Osuuspankin edustajistossa maaliskuun lopulla. Fuusion on määrä toteutua syyskuun alussa.