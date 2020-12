Kadonneen 75-vuotiaan miehen etsinnät jatkuvat Kokemäellä

Poliisi

Etsinnät kadonneeksi ilmoitetun Leo Laakson löytämiseksi ovat jatkuneet yli yön Kokemäellä. Työtä tehdään hankalissa olosuhteissa Puolimatkansuon maastossa Kauvatsankylän eteläpuolella.

Poliisi sai tiedon kotoaan kadonneesta Leo Laaksosta lauantaina ennen iltapäiväkahta. Metsään suuntautuvan jäljen varrelta on löytynyt miehelle kuuluvaa omaisuutta ja vaatteita.

Apua poliisi on pyytänyt paikalliselta pelastustoimelta. Maavoimat on käskenyt etsintöihin virka-apuosaston Porin Prikaatista. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on lähettänyt paikalle kymmeniä vapaaehtoisia.

Ulkopuolisia pyydetään kohteliaasti välttämään aluetta. Havainnot sivullisista ja heidän jäljistään vaikuttavat poliisikoirien ja lämpökameroiden käyttöön.

Etsintää jatketaan niin kauan kuin on todennäköistä, että kadonnut on pelastettavissa. Työssä käytetään tällä hetkellä kaikkia käsillä olevia keinoja.