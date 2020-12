Design-huonekaluja varastettu Lounais-Suomessa ja myyty käteisellä eteenpäin

Tuomas Uusheimo

Etelä- ja Lounais-Suomessa on syksyn aikana murtauduttu asuntoihin ja loma-asuntoihin. Näissä on tiedetty olevan design-huonekaluja ja -esineitä.

Varastettu on muun muassa Artekin tuotantoa. Tutkinnan yhteydessä on takavarikoitu suuri määrä huonekaluja. Poliisi kuitenkin epäilee, että osa saaliista on ehditty myydä käteiskaupoin eteenpäin.

Omaisuutta arvellaan anastetun yhteensä jopa yli sadantuhannen euron arvosta.

Satakunnan käräjäoikeus on vanginnut 40-vuotiaan naisen, jota epäillään useista törkeistä varkauksista. Hän on toiminut Vantaalla. Tekijän tuntomerkeistä kerrotaan, että tämä on vaaleahiuksinen ja suomalainen.

Poliisi pyytää yhteydenottoja kansalaisilta, jotka ovat syys-joulukuussa ostaneet Artekin tai muiden valmistajien design-huonekaluja tai sisustusesineitä nimenomaan käteisellä. Tietoja otetaan vastaan puhelimitse numerossa 0295 417 259 ja sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.