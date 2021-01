Sastamalassa Ritajärven luonnonsuojelualue veti viime vuonna retkeilijöitä. Heitä lasketaan olleen vajaa 40 000.

Luonnonsuojelualue on kooltaan 177 hehtaaria. Tästä järviä on 50 hehtaaria. Reittejä on kolme, jotka voi myös yhdistää. Nuotiopaikkoja on seitsemän.

Koronatilanne nosti lähiretkeilyn suosion ennennäkemättömiin lukemiin. Esimerkiksi Metsähallitus raportoi alkusyksyllä kansallipuistojen käyntimäärien kasvaneen 20 prosenttia.