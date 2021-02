Sastamalan naapurissa Pohjois-Satakunnassa korona jälleen leviämisvaiheessa

Pixabay

Pohjois-Satakunnassa koronatilanne on uudelleen heikentynyt. Alue on leviämisvaiheessa.

Tartuntoja on todettu kahden viikon ajalla 28. Ilmaantuvuus on 182,5.

Leviämisvaiheessa on myös Rauman seutu, jossa erityistä huolta herättää muuntoviruksen leviäminen. Siellä tapauksia on 55 ja ilmaantuvuus 140,2. Muutoin Satakunta on kiihtymisvaiheessa, mutta riski leviämisvaiheeseen etenemiseen on olemassa.

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä muistuttaa, että koronan torjuntatoimiin sitoutuminen on erittäin tärkeää. Tilanne voidaan saada hallintaan niitä noudattamalla.

Satakunnassa voimassa olevat suositukset on koottu Satasairaalan kotisivuille.