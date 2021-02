Pienoisnäyttely esittelee Sastamalan paikallismuseoiden helmet

Sastamalan seudun museossa avataan kaupungissa toimivat paikallismuseot esittelevä pienoisnäyttely. Mukana ovat kaikki kotiseutumuseot ja paikalliset teemamuseot.

Vapaaehtoisvoimin ylläpidettävissä museoissa tehdään arvokasta työtä kulttuuriperinteen parissa. Näyttely esittelee niiden historiaa, toimintaa ja kokoelmia.

Sastamalassa toimii paikallismuseoverkosto, joka kokoaa yhteen kotiseutumuseot, teemamuseot ja erilaisia kokoelmia ylläpitävät yksityishenkilöt. Tavoitteena on kehittää toimintaa jakamalla tietoa ja hyviä kokemuksia museotoiminnasta. Sastamalan seudun museo koordinoi paikallismuseoverkoston yhteistyötä. Näyttely on toteutettu sen puitteissa.

Museoiden Sastamala – Kulttuuriperinnettä vaalimassa aukeaa Tornihuvilassa lauantaina 13. helmikuuta.

Näyttely on avoinna 13.2.-27.5. ti-la klo 10-16, to klo 10-18. Torstaisin klo 16-18 museoon on vapaa pääsy. Tornihuvilassa on esillä myös Siun ja miun – Viipurin läänin Pyhäjärvi -näyttely.