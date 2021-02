“Pyydämme noudattamaan ohjeita” – Huittisissa kaupunginjohtaja ja ylilääkäri vetoavat asukkaisiin

Huittisissa koronatilanne on pahentunut. Tautitapauksia on todettu nopeasti useita.

“Nyt kun Huittinen on koronviruksen leviämisvaiheessa ja joudumme sulkemaan palveluitamme, vetoamme kaikkiin kaupunkilaisiin”, toteavat vs. ylilääkäri Tiia Levonen ja kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa. “Pyydämme noudattamaan THL:n antamia ohjeita pandemian leviämisen estämiseksi”, he jatkavat.

Maskien käyttö, hyvä käsihygienia sekä turvavälien ja kokoontumisrajoitusten noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää.

“Toivomme kaikilta kärsivällisyyttä ja sitkeyttä tässä haastavassa ajassa”, Levonen ja Peltomaa sanovat.