Maajussit Kalle Sastamalasta ja Jaana Kauvatsalta etsivät rakkautta televisiossa

MTV

Sastamalalainen Kalle ja kauvatsalainen Jaana ovat mukana Maajussille morsian -ohjelmassa. He odottavat kirjeitä.

“Olen tosi innoissani siitä, että saan edelleen olla tekemässä ohjelmaa, joka on saattanut niin paljon ihmisiä yhteen”, iloitsee juontaja Vappu Pimiä.

Sarjasta nähdään jo neljästoista kausi.

Tällaisia ovat Kalle ja Jaana:

MTV3

Kalle, 28, Sastamala

Leppoisa Kalle Sastamalasta pyörittää neljännessä polvessa sukunsa vanhaa maatilaa. Tilalla on kasvinviljelyä ja metsää, mutta tila on sen verran pieni, että Kalle työskentelee tilalla osa-aikaisesti ja toimii päivätyönään diplomi-insinöörinä sairaalakalusteita valmistavassa yrityksessä. Kalle asuu isänsä vanhassa kauniissa kotitalossa, jota remontoi huolellisesti vapaa-ajallaan.

Kalle harrastaa monenlaista urheilua, muun muassa jääkiekkoa, tennistä, padelia ja lenkkeilyä. Kalle rakastaa myös vaeltamista ja tekeekin säännöllisesti reissuja Pohjois-Suomen kauniisiin vaellusmaisemiin.

Rinnalleen Kalle toivoo löytävänsä luotettavan kumppanin, jonka kanssa voisi jakaa niin arjen kuin vapaa-ajan sekä myös tulevaisuudessa perustaa perheen.

MTV3

Jaana, 47, Kauvatsa

Kokemäen seudulta löytyy spontaani ja suurisydäminen Jaana, joka toimii päivisin ompelijana puolustusvoimilla ja sen lisäksi pyörittää iltaisin ja viikonloppuisin omaa ravintolaansa vanhalla maatilallaan. Jaana perusti ravintolansa muutama vuosi sitten ja on onnellinen siitä, että uskalsi aikanaan heittäytyä seikkailuun, sillä ravintola on pärjännyt mukavasti.

Jaanalla on kolme aikuisuuden kynnyksellä olevaa lasta, joten elämässä on vapautunut aikaa toteuttaa itseään ja etsiä uusia seikkailuja. Jaana onkin kiinnostunut monenlaisista asioista kuten maalaamisesta, burleskista, kilpapyöräilystä ja vaikka mistä, mutta ihan kaikkea ei kuitenkaan yhdessä elämässä ehdi tekemään.

Jaana haaveilee löytävänsä loppuelämän kumppanin ja on avoin monenlaisille parisuhteille. Tärkeintä on, että toinen on hyvä tyyppi ja sydän on paikallaan.

Maajussit ja -jussittaret odottavat postia

Viisi maajussia ja kolme maajussitarta esitellään MTV3-kanavalla maanantaina 8.3. kello 20. Heti jakson jälkeen avautuu mahdollisuus kirjoittaa osallistujille.

Ohjelma nähdään televisiossa ensi syksynä.