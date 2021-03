Älä anna pankkitunnuksia puhelimessa – Lounais-Suomen poliisi varoittaa “Microsoft-huijauksista”

Pixabay

Puhelimessa ei saa antaa kenellekään omia pankkitunnuksia eikä asentaa soittajan esittämiä ohjelmistoja. Lounais-Suomen poliisi varoittaa niin sanotuista Microsoft-huijauksista, joita edelleen esiintyy.

Näistä on viime syksyn jälkeen tehty kymmeniä ilmoituksia. Soittaja on esittäytynyt Microsoftin tai muun palveluntarjoajan teknisenä tukena sekä tiedustellut pankki- ja henkilötietoja. Osassa tapauksista on pyydetty asentamaan laitteen etäkäytön mahdollistavia sovelluksia.

Lounais-Suomen poliisi onnistui maaliskuun alussa saamaan takaisin noin satatuhatta euroa, jotka oli onnistuttu viemään tukipalveluhuijauksen avulla. Asianomistaja oli ilmoittanut tapahtuneesta välittömästi omaan pankkiinsa. Tämä edesauttoi rahojen palauttamista.

Rikollisten kanssa ei ole syytä antautua keskusteluihin, vaan puhelin kannattaa sulkea heti. Jos epäilee joutuneensa huijauksen kohteeksi, tulee asiasta ilmoittaa heti omaan pankkiin ja tehdä rikosilmoitus.