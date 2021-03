Vammalan seurakuntatalon sisäilmaongelmaa tutkitaan, oireita aiheutuu edelleen

Sastamalan seurakunnassa suunnitellaan laajempia tutkimuksia Vammalan seurakuntatalon sisäilmasta. Joillekin työntekijöille aiheutuu edelleen oireita.

Seuraavaksi on määrä rakenteita avaamalla selvittää ongelman aiheuttajaa. Useita tutkimuksia sisäilman laadusta on jo aiemmin tehty. Niiden pohjalta on toteutettu korjauksia ja hankittu ilmaa puhdistavia laitteita.

Kiinteistötyöryhmä esittää tarvittavien tutkimusten toteuttamista. Kustannusarvio on 12 000 euroa.

Lisämäärärahan hakeminen on kirkkoneuvoston käsiteltävänä. Asiasta päättää kirkkovaltuusto.