Säkylässä korkein ilmaantuvuus, brittivariantti levinnyt valtavirukseksi Satakunnassa

Korona on Säkylässä leviämisvaiheessa. Satakunnassa tilanne on yleisesti melko vakaa, mutta brittivariantti on levinnyt valtavirukseksi.

Säkylässä taudin ilmaantuvuus on kahden viikon ajalta maakunnan korkein 165,4. Tapauksia on todettu yksitoista. Huittisissa tartuntoja tuli aikavälillä 24.3.-6.4. ilmi kaksi, ilmaantuvuus on 20,1.

Brittivariantista on tullut valtavirus Satakunnassa. Tämä on sairaanhoitopiirin mukaan täysin odotettua. Kanta on aiempaa herkemmin leviävä.

Satakunta on muutamaa yksittäistä paikkakuntaa lukuun ottamatta kiihtymisvaiheessa.