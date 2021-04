Pimeät tartunnat kiusaavat Kokemäellä

Kokemäellä ja Säkylässä korona on leviämisvaiheessa. Maakunnan tasolla Satakunta on kiihtymisvaiheessa.

Koronatilanne oli pitkään rauhallinen Kokemäellä. Suunta on kuitenkin huonontunut.

Tartuntoja on kahden viikon aikana todettu viisi. Taudin ilmaantuvuus on noussut selkeästi ja on nyt 71,2. Lukema on maakunnan neljänneksi korkein. Hankaluutta aiheuttaa se, että kaikkien tartuntojen lähteet eivät ole selvillä.

Säkylässä on tullut ilmi seitsemän tapausta. Ilmaantuvuus 105,2 on maakunnan toiseksi korkein Euran lukeman 165,2 jälkeen.

Koko epidemian aikana Satakunnassa on todettu yli 1 500 tartuntaa.