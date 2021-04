Pixabay

Lounais-Suomessa poliisin tietoon on tullut vanhuksille soitettuja puheluita, joissa on kalasteltu pankkitietoja. Ilmoituksia on tullut lauantaina useita.

Puheluissa on esittäydytty valheellisesti poliisina. Vanhuksilta on kysytty pankkitietoja.

Poliisi painottaa, että soitot ovat huijauksia. Pankkitietoja ei pidä antaa puhelimitse kenellekään.