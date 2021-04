Koronan ilmaantuvuus Kokemäellä korkein maakunnassa

Kokemäellä korona on leviämisvaiheessa.

Taudin ilmaantuvuus on kaupungissa kaupungissa kahden viikon ajalta maakunnan korkein. Tartuntoja on todettu 114 per satatuhatta asukasta. tapaukset ovat kuitenkin viime päivinä vähentyneet.

Huolestuttava tilanne on myös Eurassa, joka sekin on leviämisvaiheessa.

Yksittäisiä tautitapauksia tai pieniä tartuntaryppäitä esiintyy yhä koko Satakunnan alueella. Rajoitusten purkamisessa on syytä varovaisuuteen.

Maakunta on epidemian perustasolla Kokemäkeä ja Euraa lukuun ottamatta.