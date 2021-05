Eduskunta

Sastamalassa perussuomalaiset on julkaissut lisää ehdokkaita kuntavaaleihin.

Mukana on 62-vuotias yrittäjä Aulis Kulmala. Hän on HT Hi Tech Polymers Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Netissä Kulmala tunnetaan monista avauksistaan Facebookissa Sastamalan keskusteluseinällä.

Muut uudet nimet ovat 41-vuotias yo-merkonomi, lähihoitaja Satu Järvinen, 55-vuotias yrittäjä, eläkeläinen Mika Vuorenalanen ja 65-vuotias rakennusmestari, eläkeläinen Seppo Ojala.

Kuntavaalien ehdokasasettelu päättyy tiistaina.