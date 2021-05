Pirkanmaalla koronan helpottuminen ennakoitua hitaampaa, pimeitä tartuntoja 20-30 prosenttia

HUS

Koronatilanteen helpottuminen on Pirkanmaalla ollut ennakoitua hitaampaa. Ilmaantuvuusluku kahdelta edeltävältä viikolta on 53 per satatuhatta asukasta.

Tuntemattomia tautiryppäitä on edelleen, sillä pimeäksi jää 20-30 prosenttia tartunnoista. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan nämä aiheuttavat merkittävän riskin taudin leviämiselle.

Pirkanmaalla on voimassa useita paikallisia suosituksia, joilla tähdätään tartuntojen vähentämiseen. Aluehallintovirasto on lisäksi kieltänyt yli kymmenen henkilön kokoontumiset ja määrännyt huolehtimaan turvavälien tosiasiallisesta toteutumisesta.