Vehmaisten alueelle uusia tontteja ja reitti liito-oraville

Sastamalan kaupunki

Sastamalassa Vehmaisten alueelle on tulossa kahdeksantoista uutta tonttia. Matkaa Vareliuksen koululle on noin kilometri.

Vehmaistenkatu rakennetaan Huiskonkadun ja Narvantien väliin. Läpiajoa sille ei kuitenkaan tule, vaan kulku on Huiskonkadun kautta.

Nykyisin alue on suurimmaksi osaksi metsämaata. Tavoitteena on turvata virkistyskäyttö myös tulevaisuudessa, esimerkiksi olemassa oleville poluille on mietitty vaihtoehtoiset reitit. Lisäksi mahdollistetaan liito-oravien kulkeminen Kukkuriin.

Ympäristölautakunta asetti kaava-asian nähtäville.