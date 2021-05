Kokemäellä korona kehittynyt suotuisasti, Eurassa vakavat paikat

HUS

Satakunnassa muutamilla paikkakunnilla on hankaluuksia koronan kanssa.

Kokemäki on vielä kiihtymisvaiheessa. Sairaanhoitopiirin mukaan tilanne on kaupungissa kuitenkin kehittynyt suotuisasti.

Vakavimmat paikat on Eurassa, joka on leviämisvaiheessa. Tartuntoja on todettu eniten nuorilla sekä heidän perheenjäsenillään ja lähipiirillään. Paikkakunnalta on raportoitu joitakin karanteenirikkomuksia, joihin puututaan.

Epidemia on maakuntaa kokonaisuutena katsoen perustasolla, mutta aivan kiihtymisvaiheen kynnyksellä. Sairaanhoitopiiri muistuttaa, että tilanne voi huonontua nopeasti.