Perhepäivähoidossa olevien lasten määrä pudonnut yli puolella Huittisissa

Huittisissa perhepäivähoitajien ja -paikkojen määrä on vähentynyt rajusti. Kyse on yhdestä merkittävimmästä muutoksesta varhaiskasvatuksesta.

Muutamassa vuodessa perhepäivähoidossa olevien lasten määrä on pudonnut yli puolella. Vuoden 2017 tammikuussa perhepäivähoidossa oli 105 lasta. Kuluvan vuoden tammikuussa heitä oli enää 47.

Varhaiskasvatus tuntuu olevan jatkuvan muutoksen keskellä. Tarvetta on entistä enemmän vuorohoidolle ja erityiselle tuelle. Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien lasten määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Lakimuutokset ovat koskettaneet alaa. Lisäksi kaupunki on mukana viisivuotiaiden maksuttoman esiopetuksen kokeilussa.

Tiedot käyvät ilmi varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksestä.