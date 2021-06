Pirkanmaalla ravintoloiden rajoituksia on kevennetty. Maakunta on koronan perustasolla.

Ravintolat saavat olla avoinna aamuviidestä yökahteen. Anniskelu on sallittu aamuseitsemästä yöyhteen. Sisätiloissa on käytössä puolet asiakaspaikoista, jos alkoholin anniskelu on päätoimiala, muissa ravintoloissa 75 prosenttia.

Noutoruoan myymistä ja henkilöstöravintoloita rajoitukset eivät koske.

Ravintoloiden toimintaa ohjaa valtioneuvosto asetuksella.