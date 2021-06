Sastamalassa Vammalan lukion uudet opiskelijat on valittu. Heitä on yhteensä 76.

Aloittavista opiskelijoista on otettu 68 yleislinjalle. Lentopallo- ja urheilulinjalle tulijoita on kahdeksan.

Vammalan lukiossa aloituspaikkoja on yhteensä 145. Näistä yleislinjalla on 120 sekä lentopallo- ja urheilulinjalla 25. Opiskelijaksi hyväksyttävän perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on oltava vähintään 7,0.

Koulutukseen haetaan yhteishaussa keväällä.