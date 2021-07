Öljylämmityksen vaihtajien avustusten käsittely ruuhkautunut Pirkanmaalla

Pirkanmaan ELY-keskuksessa öljylämmityksen vaihtajille myönnettävien avustushakemusten käsittely on ruuhkautunut. Voimavaroja työhön tullaan merkittävästi lisäämään.

Hakemuksia on kesäkuun loppuun mennessä saapunut yli 15 000. Niistä lähes 9 000 tuli viime syksynä. Käsittelyssä ovat nyt joulukuussa saapuneet hakemukset.

Kuluvalle vuodelle avustuksiin on 9,4 miljoonan euron määräraha. Viime vuodelle myönnetty runsas 28,5 miljoonaa on käytännössä sidottu jo tehtyihin päätöksiin, joita on noin 7 000.

Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee kyseiset avustushakemukset koko maasta.