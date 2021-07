VaLePan joukkue valmis: Jerome Cross hakkuriksi

Uuteen kauteen valmistautuvan VaLePan joukkue on valmis. Hakkuriksi tulee Jerome Cross, yleispelaajaksi ja liberoksi Raivis Oiguss.

Jerome Cross on fyysinen hyökkääjä ja kova syöttäjä. “Olen hyvä hyppääjä, jolla on kunnollinen pallonhallinta”, hän luonnehtii. Kotimaassaan Kanadassa Cross on voittanut yliopistojoukkueessa neljä mestaruutta peräkkäin. Euroopassa hän on pelannut ammattilaisena viimeksi Hollannissa ja toissa kaudella CEV Cupissa VaLePaakin vastaan itävaltalaisen Hypo Tirol Alpenvolleys Hachinging riveissä.

Yleispelaaja Raivis Oiguss on pelannut juniorina VaLePassa ja viime kauden harjoitellut Kuortaneella. “Olen iloinen valinnasta liigaryhmään. Koen sen suurena mahdollisuutena. Pääsen harjoittelemaan kovaan joukkoon ja saan opastusta valmentajan lisäksi kokeneemmilta pelaajilta”, hän sanoo. Oiguksen panosta tarvitaan myös liberona, sillä Risto Ruohola suorittaa asepalvelusta.

Pelaajilla on parhaillaan menossa omatoimijakso.

VaLePan joukkue 2021-2022

Passarit

Mikko Esko

Joel Laakso

Keskimiehet

Mikko Karjarinta

Severi Savonsalmi

Tuomas Hautala

Yleispelaajat

Sakari Mäkinen

Jiri Hänninen

Alberto Cavasin

Ville Järnvall

Raivis Oiguss

Hakkuri

Jerome Cross

Matias Tihumäki

Libero

Risto Ruohola

Päävalmentaja: Janne Kangaskokko

Valmentaja ja tilastot: Djordje Nahod

Huoltaja: Mauno Soro

Fysioterapeutti: Jaro Nieminen