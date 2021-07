Sastamalassa Vammaskoski jakaa vuokrat, eteläpuolella neliö melkein euron kalliimpi

Kaksiosta joutuu Sastamalan keskustassa pulittamaan vuokraa neliöltä kympin molemmin puolin. Hintojen jakajana toimii Vammaskoski.

Eteläpuolen postinumeroalueella keskimääräinen neliövuokra on 10,48 euroa. Pohjoispuolen postinumeroalueella maksetaan 9,53 euroa.

Hieman yllättävä tieto on, että Säkylässä hintataso on samaa luokkaa kuin Sastamalassa. Keskimääräinen neliövuokra kunnan keskustassa on 10,09 euroa.

Huittisten keskustassa kaksiosta maksetaan vuokraa 8,90 euroa neliöltä. Kokemäen keskustassa taksa on 8,16 euroa.

Tilastokeskuksen kokoamat tiedot pohjaavat Kelan asumistukirekisteriin ja vuokrataloyhtiöiden tietoihin. Hintoja julkaistaan ainoastaan tiheämmin asutuilta postinumeroalueilta. Esimerkiksi Sastamalassa niitä on saatavilla vain kaupungin keskustasta.