Huhtamon kansainväliset elokuvajuhlat nostaa kotimaista tuotantoa esiin

Auvo Korpi

Huittisissa ja Punkalaitumella vietetään Huhtamon kansainvälisiä elokuvajuhlia loppuviikon ajan. Festivaali järjestetään nyt kolmannen kerran.

Ohjelmistoon on tuotu erityisesti kotimaisia elokuvia, jotka ovat koronan takia jääneet vähemmälle huomiolle. Näitä ovat muun muassa Jussi-ehdokkuuksia keränneet Tove ja Ensilumi. Mukana on klassikojakin, kuten Maa on syntinen laulu, jota seuraa Rauni Mollbergin elämästä kertova dokumentti Dinosaurus. Useampi maailmanensi-iltakin on luvassa.

Elokuvia esitetään monessa paikassa. Niistä ehkä erikoisin on Huhtamon kirkko. Näytöksiä on myös Honkapirtillä, Lauttakylän vanhalla urheilukentällä, Huittisten kirjaston tallissa ja Mäenpään työväentalolla.

Miten ihmeessä Huhtamosta on tullut elokuvafestivaalin sydän? Festivaalijohtaja Pekka Ollula nostaa esiin maaseudun elävöittämisen. “Elämme koko Suomen kokoisessa Suomessa ja olisi harmillista, että vain suuremmat kaupungit voisivat nauttia elokuvafestivaaleista”, hän sanoo. Alusta asti johtoajatuksena on ollut tavoittaa maaseudun kulttuuriväkeä ja nuorisoa.

Elokuvien lisäksi festivaali tarjoilee elävää musiikkia. Esiintyjinä ovat Jukka Nousiainen, Aprox, Miljoonasade sekä Tapio Liinojan ja Olli Ahdenlahden Stadin kundi ja juntti -orkesteri.

Huhtamon kansainvälisten elokuvajuhlien ohjelma löytyy festivaalin kotisivuilta.