Paula Pasanen, Tays

Koronatilanne on heikentynyt edelleen. Pirkanmaa luisui kiihtymisvaiheeseen.

Tartuntaluvut ovat nousussa. Sairaanhoitopiiri kertoi, että tauti leviää tällä hetkellä erityisesti nuorissa ikäluokissa.

Hieman sopii ihmetellä ihmisten ilmeisen heikkoa kriisinsietokykyä. Aihetta olisi muistaa, että koronaviruksen aiheuttama infektio on yleisvaarallinen tartuntatauti. Epidemia käyttäytyy arvaamattomasti. Varotoimista ei ole paasattu turhaan.

Tautitilanteen alkumetreiltä lähtien meitä on vakavasti kehotettu miettimään mikä on välttämätöntä toimintaa. Tästä huolimatta monella tuntuu olevan kova kaipuu sirkushuveihin. Tosiasia kuitenkin on, että ne eivät ole välttämättömiä.

Nuorten keskuudesta kumpuaa voimakkaasti sukupolvikokemuksena ilmastoahdistus ja huoli ilmastosta. Kyllä todella soisi, että tällaista kollektiivista yhteisvastuullisuutta nousisi samasta joukosta myös koronaa vastaan. Toki varmasti on mukavampaa istua kavereiden kanssa lämpimänä kesäiltana kaupungin kuumalla asfaltilla kuin luopua itse jostakin ja ajatella hetki lähimmäistä, jolle tartunta saattaa olla hengenvaarallinen.

Vastuullisestikin toimivia nuoria on. Kuitenkin Pirkanmaalla 41 prosenttia tartunnoista oli viime viikolla 20-29-vuotiaiden keskuudessa. Nuorista aikuisista on sairaanhoitopiirissä vasta noin puolet rokotettu ensimmäisen kerran.

Elämme arvaamattomia ja itsekkäitä aikoja.