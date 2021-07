HUS

Satakunta on siirtynyt koronan kiihtymisvaiheeseen. Tapausten määrä on lyhyessä ajassa kasvanut voimakkaasti ja osa on johtanut laajoihin jatkotartuntoihin.

Kahden viikon ajalta ilmaantuvuus on 32,5. Tartuntoja on todettu 70. Positiivisten näytteiden osuus testeissä on nousut 1,6 prosenttiin.

Tauti leviää etenkin rokottamattomien nuorten aikuisten piirissä.

Huittisissa ja Kokemäellä uusia sairastumisia ei ole tullut ilmi. Säkylässä on kolme tapausta.