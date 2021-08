Hullun Miehen julkistamiselle etsitään uusi aika Huittisissa

Huittisissa oli tarkoitus julkistaa Hullu Mies yhteislauluillassa Tuulikki-Vampulan lentokentällä. Tapahtuma on kuitenkin koronatilanteen vuoksi peruttu.

Hullu Mies on valittu vuodesta 1977 alkaen, alkuun vuosittain ja sittemmin pääsääntöisesti kahden vuoden välein. Ensimmäisenä tittelin sai Simo Jaatinen ja viimeisimpänä Heikki Ketonen vuonna 2018. Palkittava on joko huittislainen tai Huittisten hyväksi toiminut henkilö, joka on tehnyt Huittista ja huittislaisuutta myönteisessä mielessä tunnetuksi.

Yhteislauluilta oli määrä pitää 20. elokuuta. Hullun Miehen julkistamiselle haetaan uutta ajankohtaa.