Kokemäellä monisyisiä tartuntaketjuja, altistumisia mm. ikäihmisten palvelukeskuksessa

Ville Männikkö / HUS

Koronatilanne on vaikeutunut Kokemäellä. Altistumisia on muun muassa varhaiskasvatuksessa ja ikäihmisten palvelukeskuksessa.

Ilmi on tullut monisyisiä tartuntaketjuja. Ne juontavat juurensa ravintolassa järjestettyyn yksityistilaisuuteen.

Ikäihmisten palvelukeskus Henrikinhovissa on yksikössä Vihtori E altistunut kymmenen asiakasta ja kuusi henkilökunnan jäsentä. Altistuneet asiakkaat ja puutteellisen rokotesuojan omaava työntekijä on asetettu karanteeniin. Omaisten ei ole mahdollista vierailla yksikössä syyskuun alkuun saakka.

Kessoten terveyskeskussairaalassa on hoidossa yksi ja Henrikinhovin yksikössä Vihtori E yksi sairastunut. Tapaukset kuuluvat samaan tartuntaketjuun, joka on selvitetty.

Kokemäellä on viime viikkojen aikana todettu yli kaksikymmentä tartuntaa. Maakunta on kokonaisuudessaan leviämisvaiheessa. Perusterveydenhuollon ja tartunnanjäljityksen kantokyky

on tilanteesta johtuen äärirajoilla.

Kessotesta muistutetaan, että testiin on hakeuduttava välittömästi koronaan viittaavien oireiden ilmaantuessa.