Valmiustoimikunta käsitteli koronaa: "Alkukesällä tilanne oli vielä hyvä, ei ole enää"

HUS

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta on päivittänyt ajankohtaiskuvaa muun muassa koronan osalta.

"Alkukesällä tilanne oli vielä hyvä, ei ole enää", totesi aluehallintoviraston ylijohtaja Mikko Pukkinen. Rokotusten eteneminen kuitenkin luo toivoa.

Ainakin Pirkanmaalla on levitetty väärennettyä viestiä, jossa aluehallintoviraston viranhaltijan sähköposti on liitetty rokotevastaiseen sanomaan. "Kenen intressissä tällainen toiminta on", kysyi Pukkinen. "Aluehallintovirasto on jo osaltaan selkeästi viestittänyt, ettei ole millään lailla osallinen tällaiseen disinformaatioon."

Tautiaalto on tällä hetkellä pitkälti deltavariantin aiheuttama. Muunnos leviää aikaisempia tehokkaammin sekä nyt etenkin nuorten ja rokottamattomien keskuudessa.

Pahentuneessa epidemiatilanteessa määräysten ja suositusten noudattaminen on erittäin tärkeää.