Puuilo nykyisen S-marketin tiloihin: "Sastamala on vahva keskuspaikkakunta"

Sastamalaan avataan Puuilo myymälä. Se tulee nykyisen S-marketin tiloihin kaupungin keskustaan.

"Valikoimamme vastaa erittäin hyvin alueen kysyntään", sanoo Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela. "Sastamala on vahva keskuspaikkakunta ja sieltä on suhteellisen paljon matkaa lähimpiin Puuilon myymälöihin", hän luonnehtii.

Myymälä avataan arviolta ensi vuoden loppuun mennessä. "Löysimme valmiin ja sopivan kokoisen liiketilan hyvältä paikalta", Juha Saarela iloitsee.

Puuilolla on yhteensä 33 myymälää eri puolilla maata. Uusia on avattu vuosittain keskimäärin 3-4 ja sama tahti on jatkumassa.