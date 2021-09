Sastamalasta kaivataan tietoja lähteistä: "Vaikkapa syysretken ohessa"

Miia Mäki-Louko

Pirkanmaalla on kesän aikana kartoitettu lähteiden tilaa. Kansalaisilta on kertynyt nettipalveluun yli viisikymmentä havaintoa. Tietoja toivotaan edelleen lisää.

Tähän mennessä Sastamalasta on tehty yksi kirjaus. Se on Mouhijärveltä. Tarkastusta odottavia paikkoja on runsaasti.

"Noin puolesta kunnista ei ole lomakkeen kautta tullut yhtään havaintoa", kertoo projektisuunnittelija Miia Mäkilouko Pirkanmaan ELY-keskuksesta. "Havaintoja voi tehdä vaikkapa syysretken ohessa", hän vinkkaa.

Tietoja käytetään apuna pienvesien luonnontilan selvittämisessä. Erityisesti kohteista otetut kuvat ovat osoittautuneet hyödyllisiksi.

"Tarvittaessa havainnot käydään varmistamassa paikan päällä. Lomakkeen voi siis rohkeasti täyttää, vaikkei olisi aivan varma onko kyseessä lähde", sanoo Mäkilouko.

Tietoja kerätään nettilomakkeella lumen tuloon asti.