Yli 3,2 miljoonaa: Huittisissa lakkautettava vanhainkoti vaatisi mittavat saneeraukset

Samuli Kinnari

Huittisissa lakkautettava Kuninkaisten vanhainkoti olisi mittavien saneerausten tarpeessa. Käynnissä oleva palvelurakenteen muutos ja lainsäädäntö eivät nekään suosi iäkkäiden pitkäaikaista laitoshoitoa.

Kuninkaisten vanhainkodin lasketaan olevan yhteensä yli 3,2 miljoonan euron kunnostusten tarpeessa. Sisäpuolen töiden osuus tästä on lähes 2,6 miljoonaa. Esimerkiksi huoneet vaatisivat laajamittaiset remontit.

Tehdyssä valtuustoaloitteessa esitetään vanhainkodin alasajon keskeyttämistä ja välttämättömien saneerauskustannusten selvittämistä. Huittisten parhaaksi -ryhmän ja vasemmistoliiton valtuutetut toteavat, että kaikille vanhuksille kotona asuminen ei ole mahdollinen vaihtoehto muun muassa muistisairauksien ja liikuntarajoitteiden vuoksi. "Eliniän pitenemisen myötä hoitoa tarvitsevien määrä tulee entisestään lisääntymään", aloitteessa ennakoidaan.

Viranhaltijavalmistelussa muistutetaan, että asian päätöksenteko on tapahtunut normaalin järjestyksen mukaisesti. Koko sote-palvelujärjestelmä on muuttumassa kotona asumista tukevaksi. Valtakunnantasolla on juuri ollut lausuntokierroksella esitys vanhuspalvelulain uudistamisesta. Siinä poistettaisiin mahdollisuus järjestää iäkkäiden pitkäaikainen laitoshoito sosiaalihuollon laitosyksiköissä.

Jo tehtyjen päätösten mukaisesti Kuninkaisten vanhainkodin toiminta päättyy ensi vuoden lopussa. Muutos on jo käynnissä laaditun suunnitelman mukaisesti.

Perusturvavaliokunnalle esitetään, että valtuustoaloite ei aiheuta toimenpiteitä. Päätös on tehty hallinnollisesti oikein ja muuttaa perusturvakeskuksen palvelurakenteen avohuollon ja kuntoutuksen suuntaan.