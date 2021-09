Sivistyslautakunta tarkastelee koulukuljetusten tilannetta Sastamalassa: "Reitit ja aikataulut ovat nyt kunnossa"

Sastamalassa on perattu eteläisellä alueella koulukuljetuksissa ilmenneitä ongelmia. Sivistyslautakunta edellytti asiaa.

Eteläistä aluetta koskevat palautteet on käsitelty. Kuljetusten reittejä, aikatauluja ja noutopaikkoja on tarkasteltu uudelleen. Työtä on tehty kaupungin, Tuomi Logistiikan, paikallisten kuljetusyrittäjien, kuljettajien ja lasten huoltajien kesken.

Asian valmistelussa sivistyslautakunnalle todetaan, että "reitit ja aikataulut ovat nyt kunnossa". Kaikille oppilaille on koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti kuljetus järjestetty.

Sivistyslautakunta on saanut eteläisen alueen kuljetuksista viikoittain raportin. Se on sisältänyt muun muassa yhteenvedon ajetuista kilometristä sekä palautteista ja niiden käsittelystä. Huoltajille on tehty kysely Wilma-järjestelmässä.

Keskustelu osapuolten kesken jatkuu edelleen. Laajemmin asiakastyytyväisyyttä selvitetään loppusyksystä. Tarvittaessa yksittäistä oppilasta koskevassa asiassa järjestetään kuulemistilaisuus huoltajien, Tuomi Logistiikan ja kaupungin kesken.

Sivistyslautakunta käsittelee selvitystä. Esityksenä on, että se merkitään tiedoksi.