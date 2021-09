Porin prikaatissa koronatilanne näyttää tasaantuvan.

Uusia tartuntoja ei ole todettu Niinisalossa. Edellinen tapaus on viime viikolta. Sairaana on varuskunnassa vielä kahdeksan varusmiestä. He ovat eristyksessä. Karanteeniin asetettuna on kymmenkunta varusmiestä.

Säkylässä ei ole tullut ilmi tautitapauksia.