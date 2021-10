Sastamalassa Keikyässä ja Kiikassa vietetään perinteistä Yllätysten Yötä perjantaina 19. marraskuuta.

Tapahtuman ohjelmassa on jälleen ilotulitus. Kaupunki on myöntänyt sen järjestämiseen maanomistajan luvan. Paikka on Pehulassa torin vieressä oleva puistoalue.

Yllätysten Yön ilotulitukselle lupaa on hakenut K-Market Äetsän kauppias Satu Ojala-Kuusiniemi.