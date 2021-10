Aleksi Sandroos valittu Keskustanuorten puheenjohtajaksi – "Ääriliikkeiden, valheiden ja repivän politiikan välissä aito vaihtoehto"

Sastamalasta syntyisin oleva Aleksi Sandroos on valittu Keskustanuorten puheenjohtajaksi. Päätös tehtiin järjestön liittokokouksessa.

"Keskustan sanoma on kadoksissa, me olemme hajuttomia ja mauttomia", sanoo Aleksi Sandroos. "Keskustanuoret tulee tekemään työtä sen eteen, että ääriliikkeiden, valheiden ja repivän politiikan välissä on aito vaihtoehto, johon suomalaiset voivat luottaa", hän linjaa.

Uusi puheenjohtaja elää monipaikkaista elämää. Aleksi Sandroos asuu Helsingissä ja toimii Suomen ylioppilaskuntien liiton varapuheenjohtajana. Hän opiskelee hallintotieteitä Vaasan yliopistossa. Viikonloput Sandroos viettää kotiseudullaan Sastamalassa.

Uuden puheenjohtajan kausi kestää seuraavat kaksi kalenterivuotta.