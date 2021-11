Säkylässä kolme influenssatapausta

Satakunnassa on havaittu merkkejä influenssa- ja RS-virusepidemioiden käynnistymisestä. Tiedot pohjaavat aiempaa laajempaan näytteenottoon.

Influenssan B-virusta on todettu seitsemän tapausta. Säkylässä niistä on kolme, ei kuitenkaan varuskunnassa. Lisäksi maakunnassa on tehty yksittäinen influenssan A-viruksen diagnoosi.

RS-virusta on löytynyt seitsemässätoista tapauksessa. Sairastuneet ovat valtaosin nuoria porilaisia aikuisia.

Satakunnassa on otettu käyttöön yhdistelmätesti. Se löytää koronaviruksen lisäksi myös influenssan A- ja B-virukset sekä RS-viruksen.