Doriksen tekijä Heli Ryhänen palkittiin

Kuvanveistäjä Heli Ryhänen on saanut Pirkanmaan taidepalkinnon. Hänen julkisia töitään on muun muassa Huittisissa.

Perustelujen mukaan Heli Ryhäsen teoksissa voi nähdä elämän haurauden, merkit menneistä hetkistä, jotka ovat muuttuneet osaksi elämän kiertokulkua. Materiaaleina ovat usein keramiikka, kangas ja paperi, joiden yhdistelmistä veistos koostuu. Töissä erottuvat käsityön jälki ja perinteiset tekniikat.

Huittisissa kaupungin keskustan katukuvassa on Heli Ryhäsen taidetta. Veistoshahmo Matkalla on saanut paikkakunnalla nimen Doris. Yhdessä Matti Kalkamon kanssa kuvanveistäjä on suunnitellut ympäristöteoksen Ympyrähullut.

Heli Ryhäsen näyttely Kylmä maa on esillä Tampereen taidemuseossa 30. tammikuuta saakka. Se esittelee taiteilijan viime vuosien tuotantoa.

Palkinnon myönsi Pirkanmaan taidetoimikunta.