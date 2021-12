Maahanmuuttajastipendi Kokemäellä asuvalle Hasan Albusaadille

Hasan Albusaad

Kokemäellä asuva irakilainen Hasan Albusaad on saanut maahanmuuttajastipendin. Tunnustuksen myönsi Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE.

Hasan Albusaad valmistui alkuvuodesta Sataedusta talonrakentajaksi. Hän toimi opintojen ohessa opiskelijatutorina Kokemäelle tulleille kansainvälisille rakennusalan vaihto-opiskelijoille.

Opiskelua Hasan Albusaad on jatkanut edelleen. Tähän mennessä hän on suorittanut noin puolet kiinteistönhoitajan opinnoista. Tulevaisuuden haaveena 24-vuotiaalla Albusaadilla on oman yrityksen perustaminen.

Vapaa-ajalla Hasan Albusaad on tehnyt hanketyötä kokemusasiantuntijamentorina ja omakielisenä ohjaajana.