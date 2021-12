Kireät rajoitukset Satakuntaan: Huittinen sulki mm. kuntosalit ja uimahallin

Aluehallintovirasto on asettanut tiukat rajoitukset Satakuntaan. Niillä pyritään liennyttämään hankalaa koronatilannetta.

Kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty sekä sisällä että ulkona. Lisäksi suljetaan muun muassa kuntosalit, liikuntasalit, uimahallit, tanssipaikat ja kauppakeskusten oleskelutilat.

"Satakunnan koronatartuntojen määrä on lisääntynyt merkittävästi, niiden lähteiden selvittäminen on vaikeutunut ja alueen terveydenhuollon kuormitus on kasvanut", kertoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Leena Räsänen. Kiristykset on tehty sairaanhoitopiirin esityksen perusteella.

Esimerkiksi Huittisissa on ryhdytty asiassa toimiin. Kaupunki on kertonut sulkeneensa sisäliikuntapaikat ja uimahallin.

Aluehallintovirasto edellyttää, että avoimiksi jäävissä tiloissa varmistetaan terveysturvallisuus. Nähtävillä on pidettävä kirjallinen suunnitelma siitä, miten lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä estetään.

Rajoituksia ei voi kiertää koronapassilla.

Määräys astui voimaan jouluaattona 24. joulukuuta ja päättyy uudenvuodenaattona 31. joulukuuta.

Päätös on kokonaisuudessaan julkaistu aluehallintoviraston kotisivuilla.