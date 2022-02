Työkoneisiin liittyviä rikoksia Pirkanmaalla, vuokraamoja yritetty erehdyttää

Pirkanmaalla poliisin tietoon on tullut työkoneisiin liittyviä petosten yrityksiä. Arvokkaita laitteita on yritetty saada haltuun vuokraamoja erehdyttämällä.

Petollisissa yhteydenotoissa on oikeudettomasti käytetty rakennusalalla toimivan yrityksen tietoja. Tarkoituksena on ollut työkoneiden vuokraaminen. Toiminnan ilmeisenä tarkoituksena on ollut laitteiden anastaminen toimituksen jälkeen.

Poliisi kehottaa työkoneita vuokraavia yrityksiä varovaisuuteen. Yhteyttä ottavan henkilön henkilöllisyydestä on syytä varmistua.