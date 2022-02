Säkylässä yli puolet koronatesteistä positiivisia

Unsplash

Alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän mukaan koronaepidemia on aallonharjalla Satakunnassa. Terveydenhuollon kuormitus on korkea, mutta tehohoidon tarve on vähentynyt.

Sairaanhoitopiirin liikelaitoksen kautta kulkeneista näytteistä oli viime viikolla positiivisia 41 prosenttia. Huomattavan korkea osuus todettiin muun muassa Säkylässä, jossa se oli 54,6 prosenttia. Huovinrinteen varuskunnan luvut eivät ole tässä mukana.

Terveydenhuollon virallisia testejä tehtiin maakunnassa noin 5 500. Näistä positiivisia oli 28 prosenttia.

Työryhmä arvioi, että helmikuu tulee olemaan epidemian kanssa vielä raskas.