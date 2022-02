Seurakunnan kiinteistöt herättävät keskustelua Sastamalassa: "Kirkko on kirkko"

Reijo Telaranta

Sastamalassa seurakunnan kiinteistöt herättävät keskustelua.

Kirkkoneuvoston varajäsen Irmeli Kulonpää esittää aloitteessaan (pdf), että Vammalan seurakuntatalon tontille rakennettaisiin lisärakennus kirkkoherranvirastolle ja työtiloja työntekijöille. Nykyinen kirkkoherranvirasto tulisi myydä.

Taannoin kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pirkko Esko esitti aloitteessaan Tyrvään kirkkoon mittavaa muutostyötä, joka mahdollistaisi erilaisten toimintojen siirtämisen kirkon tiloihin. Hän nosti esiin myös Vammalan seurakuntatalon myymisen.

Irmeli Kulonpää ei aloitteessaan yhdy Eskon näkemyksiin. "Kirkko on kirkko ja seurakuntatalo on seurakuntatalo", Kulonpää toteaa. Hänen mukaansa seurakuntatalo on erittäin suosittu paikka toimia.

Kumpikin aloite on esillä kirkkoneuvostossa. Seurakunnassa on parhaillaan käynnissä kiinteistöstrategian valmistelu. Kirkkoneuvostolle esitetään, että aloitteiden jatkovalmistelu annetaan kiinteistötyöryhmän tehtäväksi.