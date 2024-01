Petollisia viestejä Omaveron nimissä, poliisi varoittaa huijauksista ja kehottaa uhreja toimimaan nopeasti

Poliisille on tehty jälleen rikosilmoituksia Omaveron nimissä tehdyistä huijauksista.

Asianomistajille on lähetetty tekstiviestejä, joissa on mainittu esimerkiksi veronpalautus. Linkkiä klikkaamalla on päätynyt mobiilipankin kirjautumiselta vaikuttavalle sivulle. Asianomistaja on syöttänyt tietonsa ja vastannut pyyntöihin pankkitapahtuman vahvistamisesta.

Jonkin ajan kuluttua on käynyt ilmi, että kaikkien tilien varat on siirretty ulkomaille. Lisäksi on haettu tuhansien eurojen luotto.

Mikäli havaitsee joutuneensa huijauksen uhriksi, tulee välittömästi ottaa yhteyttä pankkiin sekä pyytää sulkemaan verkkopankkitunnukset ja pankkikortit. Rikosilmoitus tulee tehdä mahdollisimman nopeasti. Virka-ajan ulkopuolella tulee ilmoittaa asiasta hätäkeskukseen.