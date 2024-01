Partiolaiset eivät pelkää pakkasta, Virttaalla lähes 600 leiriläistä

Loimaan Virttaalle kokoontuu noin 600 lounaissuomalaista partiolaista Kuura-talvileirille torstaista sunnuntaihin. Osallistujat ovat yli kymmenenvuotiaita.

Leirin johtajat Vilhelmiina Hännikäinen ja Nea Laine ovat innokkaita talviretkeilijöitä. He haluavat tartuttaa innostuksen myös leiriläisille.

"Toivomme leiriläisissä syttyvän mielenkiinnon laajemminkin retkeilylle, eräilylle ja varsinkin talviretkeilylle. Talviretkeily on helposti iso mörkö pimeyksineen ja kylmyyksineen", kertoo Hännikäinen.

Leirille on järjestetty lämmittelytelttoja ja ohjelma on suunniteltu niin, että pystytään liikkumaan. Lisäksi tarjolla on koko ajan kuumaa juotavaa ja osallistujia huoltajineen on muistutettu kunnollisten varusteiden tarpeellisuudesta.

"Harvoin sitä pääsee Lounais-Suomessa leireilemään näin talviolosuhteissa. On hienoa mahdollistaa myös tämä elämys", Vilhelmiina Hännikäinen ja Nea Laine toteavat.